كركوك توقع مذكرة تفاهم علمي وثقافي مشترك مع جامعة اتاتورك التركية

2024-07-03 20:36:01 - المصدر: واع

كركوك - واع - مهدي الربحاويوقعت جامعة كركوك، اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم علمي وثقافي مشترك مع جامعة اتاتورك التركية.وقال رئيس الجامعة الدكتور عمران جمال حسن لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الاتفاقية ستفتح آفاقاً جديدة لتطوير العلاقات الثقافية والعلمية مع الجامعات العالمية، وتحويل الاتفاقيات العلمية لورقة عمل حقيقية على أرض الواقع"، مبينا ان "الاتفاقية ستسهم في تبادل الأفكار والرؤى بين الجامعات وتبادل الخبرات المتوفرة".وأضاف، أن "جامعة كركوك شرعت أبوابها العلمية أمام نظيراتها من الجامعات العربية والعالمية لعقد التفاهمات والاتفاقيات المشتركة، فضلا عن استقبال عدد من الطلبة الأجانب ضمن برنامج "أدرس في العراق"، التي أطلقتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي".من جانبه، أكد ممثل جامعة اتاتورك التركية عمر كوماملي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، "اهتمام بلاده بإقامة علاقات تعاون علمية وبحثية مع الجامعات العراقية بشكل عام وجامعة كركوك بشكل خاص"، مشيدًا "بالمستوى المرموق الذي وصلت إليه على خريطة الجامعات المتقدمة والحديثة في العراق".