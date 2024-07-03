2024-07-03 20:36:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلن فريق الجهد الخدمي والهندسي، اليوم الأربعاء، عن نسب إنجاز متقدمة بـ 20 مشروعاً في صلاح الدين.وقال إعلام فريق الجهد الخدمي والهندسي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع):إنه "تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بمتابعة تنفيذ المشاريع في محافظة صلاح الدين التقى جابر الحساني رئيس فريق الجهد الخدمي مع محافظ صلاح الدين بدر محمود الفحل بحضور مدير مصفى بيجي والكادر المتقدم فيها لمناقشة مشاريع الجهد في المحافظة".وأضاف البيان، أن "المحافظ استعرض عددا من المشاريع التي تم تدميرها خلال المعارك مع عصابات داعش الإرهابية"، مشيدا" بجهود الجهد الخدمي والهندسي بإعادة صيانة وتأهيل عدد كبير منها".من جانبه أكد رئيس الفريق جابر الحساني، "وجود بحدود 20 مشروعا في محافظة صلاح الدين قيد التنفيذ وبنسب إنجاز متقدمة".