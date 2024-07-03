ايران تتوقع زيادة عدد زوارها للعراق بالأربعينية الى 5 ملايين زائر

2024-07-03 20:36:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- متابعة

شدد رئيس جامعة إيران للعلوم الطبية، عبد الرضا بازوكي، اليوم الأربعاء، (3 تموز 2024)، على أهمية سلامة زوار ايران في زيارة أربعينية الإمام الحسين (ع) لاسيما وانها ستصادف في نهاية شهر آب المقبل.

ونقلت وكالة إيسنا للأنباء، عن بازوكي قوله "نظرا لأهمية سلامة زوار الأربعين انعقد مؤتمر خاص بالسلامة لمراسم هذه الذكرى التي تعد أكبر تجمع في العالم وتشارك فيه فئات عمرية مختلفة من شتى البلدان".

وأشار إلى، أن "أكثر من 3 ملايين و200 ألف زائر إيراني حضروا مراسم الأربعين العام الماضي" مبينا، إن "التوقعات تشير إلى أن عدد الزوار الإيرانيين هذا العام سيصل إلى 5 ملايين".

وأوضح بازوكي، أن "أكثر من 2000 شخص يشاركون في مؤتمر (السلامة في الأربعين)،" موضحا "تم تشكيل 17 لجنة علمية لمؤتمر السلامة الرابع في الأربعين، كما تم تقديم 387 مقالاً إلى أمانة المؤتمر، منها 180 مقالاً كخطابات والباقي على شكل بوسترات، كما سيتم عقد 51 لجنة متخصصة خلال المؤتمر".