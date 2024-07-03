2024-07-03 20:36:07 - المصدر: منصة إيشان

تحدث مصدر سياسي بمجلس محافظة النجف، عن ما جرى داخل المجلس من عراك وشتائم بين أعضائه بسبب قرارات جرى التصويت عليها في جلسة اليوم. وقال مصدر مطلع، أن “انقسام أعضاء مجلس محافظة النجف حول استبدال المدراء العامين، أدى إلى تصاعد الصراخ داخل المجلس، بعدها ارتفع صوت المطالبة بإقالة المحافظة”. وبين المصدر أن “الشجار تحول إلى […]

ظهرت المقالة مجلس النجف.. اختلاف الرأي يفسد ود أعضائه بالعراك والشتائم أولاً على ايشان.