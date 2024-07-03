2024-07-03 20:36:07 - المصدر: منصة إيشان

في إحصائية مرعبة، كشف عنها المركز الستراتيجي لحقوق الإنسان، سجل العراق أكثر من ألفي محاولة انتحار خلال السنوات الثلاث الأخيرة. وقال رئيس المركز، فاضل الغراوي في بيان ورد لمنصة “إيشان”، إن “السنوات الثلاث الاخيرة شهدت تسجيل اكثر من 2000 حالة ومحاولة انتحار حيث شهد العام 2022 تسجيل 1073 حالات ومحاولات انتحار في حين شهد العام […]

ظهرت المقالة ألفا محاولة خلال ثلاث سنوات.. جنوح عراقي نحو الانتحار أولاً على ايشان.