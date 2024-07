رئيس مجلس ذي قار يعلن عن ابرز القرارات التي اتخاذها في جلسة اليوم

2024-07-03 20:40:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية: عقد مجلس محافظة ذي قار جلسته الـ19 برئاسة المهندس عبد الباقي العمري، حيث ناقش العديد من القضايا الهامة واتخذ عدة قرارات. وقال العمري لشبكة اخبار ان الجلسة ناقشت مطالب المتظاهرين المتعلقة بنقص تجهيز الطاقة الكهربائية، مؤكداً دعمه الكامل لهم، وأعلن عن نجاحه في الحصول على موافقة الحكومة...

