الجهد الخدمي: مشاريع كبيرة في صلاح الدين تغطي مساحة المحافظة بالكامل

2024-07-03 20:40:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

حدد رئيس فريق الجهد الخدمي والهندسي جابر الحساني، الأربعاء، موعد إنجاز المشاريع المنفذة ضمن خطة 2023 في محافظة صلاح الدين، مشيرا إلى تنفيذ مشاريع كبيرة تغطي مساحة المحافظة بالكامل. وقال الحساني، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه الاقتصاد نيوز، إنه زرنا محافظة صلاح الدين اليوم، في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء بخصوص متابعة مشاريع فريق الجهد الخدمي والهندسي بأغلب المحافظات، لافتا إلى، أن هناك مجموعة كبيرة من المشاريع في محافظة صلاح الدين تغطي مساحة المحافظة بالكامل. وأضاف، إن هذه المشاريع تخص المياه والطرق وتطوير المناطق والمدارس وأخرى تتعلق بالكهرباء والمجاري، مشيرا إلى، أن هذه المشاريع تم تنفيذها على خطة 2023 والعمل مستمر بها وخلال الشهرين المقبلين سيتم إنجازها. وحول وجود مشاريع جديدة في صلاح الدين، أكد الحساني ننتظر خطة التمويل سواء من الفريق أو المنافع الاجتماعية من الرقعة الاستكشافية الاستخراجية في المحافظة، لافتا إلى، إننا بحثنا مع محافظ صلاح الدين تمويل بعض المشاريع الحيوية المهمة التي لها مساس بحياة المواطن خاصة المياه. وأشار إلى، إننا متواصلون مع المحافظة لتوفير التمويل اللازم لهذه الإشكالات وكذلك السعي مع المحافظة وصندوق إعادة الإعمار والجهات المانحة لصندوق التنمية من أجل الحصول على مشاريع جيدة بمواصفات عالية تخدم المواطنين.