البورصة تغلق ابوابها بارتفاع كبير للدولار في بغداد

2024-07-03 20:42:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أغلقت بورصة العملات في العاصمة بغداد، مساء اليوم الأربعاء، (3 تموز 2024)، على ارتفاع كبير للدولار مقابل الدينار.

وسجل سعر البيع للمائة الدولار، 150500 دينار، بينما بلغ الشراء 149200 دينار.

ويأتي الارتفاع المتسارع للدولار، مع مواصلة صعوده منذ ساعات صباح اليوم حيث بلغ أكثر من 149 الفاً للمائة دولار.

وأشار مراسل "بغداد اليوم"، صباح اليوم الى ان "هنالك حالة من الارباك لدى المواطنين من استمرار ارتفاع الدولار في تكرار لسيناريو ما حصل قبل سنوات".



