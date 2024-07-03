بورصة بغداد تغلق ابوابها بارتفاع كبير للدولار أمام الدينار

2024-07-03 20:48:07 - المصدر: قناة الثامنة

أغلقت بورصة العملات في العاصمة بغداد، مساء اليوم الأربعاء، على ارتفاع كبير للدولار مقابل الدينار. وسجل سعر البيع للمائة الدولار، 150,500 دينار، بينما بلغ الشراء 149,200 دينار. ويأتي الارتفاع المتسارع للدولار، مع مواصلة صعوده منذ ساعات صباح اليوم حيث بلغ أكثر من 149 الفاً للمائة دولار. وذكرت مصادر صحفية اليوم الى أن "هنالك حالة من الارباك لدى المواطنين من استمرار ارتفاع الدولار في تكرار لسيناريو ما حصل قبل سنوات".