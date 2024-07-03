السوداني: العشائر أسهمت في تمكين شعبنا من التقدم واجتياز المنعطفات

2024-07-03 20:48:07 - المصدر: قناة الثامنة

أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، أن العشائر أسهمت في تمكين الشعب من التقدم واجتياز المنعطفات، مشيرا الى المواقف المشرفة لعموم عشائر العراق خصوصاً دورها التاريخي بدعم وقيادة الحراك في ثورة العشرين . وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني استقبل، اليوم، عدداً من شيوخ عشائر ووجهاء قبيلة زوبع من منطقة خان ضاري غربيّ بغداد، برئاسة رئيس تجمع المشروع الوطني العراقي جمال عبد الوهاب الضاري". وأضاف، أنه "جرى، خلال اللقاء، البحث في مجمل الأوضاع الاجتماعية والخدمية لمناطق قضاء أبو غريب، ومقتربات محافظة الأنبار، ودور شيوخ العشائر والوجهاء في ترسيخ السلم