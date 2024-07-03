الصحة: برنامجان لتقديم خدمات الكشف المبكر عن الضغط والسكر بالمجان

2024-07-03 21:12:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن إطلاق برنامج يقدم خدمات الكشف المبكر عن ارتفاع الضغط بالمجان، فيما أشارت إلى قرب إطلاق برنامج مماثل خاص بمرض السكر.وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزير الصحة صالح الحسناوي أطلق برنامجا مهما يتضمن تقديم خدمات الكشف المبكر عن ارتفاع الضغط بالمجان في عدد من الأسواق الكبيرة والمولات، ويتضمن قياس الضغط من قبل مجموعة من الشباب والشابات لمن يرغب بذلك بالمجان تماما والوزارة ستعلن في بيان رسمي عدد حالات ارتفاع ضغط الدم التي اكتشفت من خلال هذا البرنامج".وكشف، إن "فحوصات وزارة الصحة عموماً تشير إلى أنه مع فحص 10 آلاف يظهر لدينا أن 11% منها يعانون من ارتفاع ضغط الدم"، موضحا، أن "هؤلاء الـ11 بالمئة قد يمارسون حياتهم لمدة 5 أو 6 سنوات وبعدها تبدأ مرحلة المضاعفات في حال عدم العناية بصحتهم وتلافي استمرار الارتفاع وأخذ العلاجات اللازمة، وهذا الإهمال قد يؤدي إلى تلف أعضاء بالجسم مستقبلاً".وبين، أن "مراكز الرعاية الصحية توفر خدمة فحص الضغط والسكري بالمجان، وهذا البرنامج موجود منذ سنوات"، لافتا إلى، أن "هناك برنامجا لتقديم فحص السكر بالمجان في المولات قريبا".