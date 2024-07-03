الداخلية تصدر هويات لاصحاب "المحتوى الايجابي"

2024-07-03 21:24:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أصدرت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، (3 تموز 2024)، هويات لأصحاب "المحتوى الايجابي".

وقالت الداخلية خلال مؤتمر صحفي حضره مراسل "بغداد اليوم"، ان "اللجنة الخاصة بمؤتمر المستوى الأول لأصحاب المحتوى الإيجابي الذي تقيمه دائرة العلاقات والاعلام في وزارة الداخلية بمشاركة العديد من الشخصيات الأدبية والفنية المشهورة وكذلك رواد مواقع التواصل الاجتماعي، دعت لحضور إنطلاق فعاليات هذا المؤتمر الساعة السادسة والنصف مساء يوم غد الاربعاء على قاعة المؤتمرات في نادي الضباط الترفيهي في وزارة الداخلية".

وبينت الداخلية، ان "الدخول سيكون من البوابة القريبة من النادي الترفيهي وكذلك من البوابة القريبة من جهة ملعب الشعب وجميع التسهيلات متوفرة للحضور".

يشار الى ان وزارة الداخلية، أطلقت بوقت سابق اليوم منصة (بلغ) الإلكترونية الخاصة بالإبلاغ عن المحتويات الإعلامية (المحتوى الهابط) التي تتضمن إساءة للذوق العام وتحمل رسائل سلبية تخدش الحياء وتزعزع الاستقرار المجتمعي".





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