العراق على موعد مع موجة حر جديدة الجمعة ولمدة يومين

2024-07-03 21:24:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشف الراصد الجوي علي الزيادي، اليوم الأربعاء (3 تموز 2024)، عن عودة موجة الحر الى العراق خلال اليومين المقبلين.

وقال الزيادي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إنه "من المتوقع بقاء الأجواء غداً الخميس مقاربة للمعدل الطبيعي الان، لكن يوم الجمعة ستكون الأجواء حارة بسبب هبوب رياح شمالية شديدة السرعة تستمر حتى عصر يوم السبت تتجاوز 40 كم في الساعة خاصة الأقسام الغربية وجنوبي شرق البلاد".

وبين ان "تلك الرياح الشديدة سوف تؤدي الى ارتفاع تصاعدي مؤقت نهار الجمعة تلامس 48 مئوية، والأجواء يوم السبت تتغير قليلاً لتتراجع الحرارة بفارق درجتين مئوية".

وأوضح الزيادي انه "سيكون هناك انخفاض مجدداً مطلع الأسبوع القادم يجعل الأجواء في النهار تقارب المعدلات 46 مئوية".