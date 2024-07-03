الداخلية تطلق منصة جديدة للابلاغ عن "ما ترغبون به"

2024-07-03 21:24:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أطلقت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، (3 تموز 2024)، منصة جديدة للابلاغ عن "ما ترغبون به".

وقالت الداخلية في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، انها "تعمل جاهدة على مكافحة الحالات والظواهر الدخيلة على المجتمع العراقي الأصيل، فبعد أن حققت نجاحات في هذا المجال، وبعد الإقبال على التواصل مع منصة (بلغ) وبهدف استيعاب أكبر عدد من الإبلاغات، فأن منصة (بلغ) الإلكترونية الخاصة بالإبلاغ عن المحتويات الإعلامية (المحتوى الهابط) التي تتضمن إساءة للذوق العام وتحمل رسائل سلبية تخدش الحياء وتزعزع الاستقرار المجتمعي، تستقبل ما ترغبون بالإبلاغ عنه".

وأشار البيان الى، ان التبليغ يكون من خلال رابط منصة أور الإلكتروني (أضغط هنــــــــــا)







