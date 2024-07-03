رئيس مجلس القضاء الاعلى يصل الى باكو

2024-07-03 21:42:02 - المصدر: واع

بغداد – واعوصل رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، اليوم الأربعاء، الى جمهورية أذربيجان على رأس وفد قضائي رفيع المستوى.وقال القضاء الأعلى في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان وصل اليوم، الى جمهورية أذربيجان على رأس وفد قضائي رفيع المستوى، بناء على دعوة موجهة من قبل رئيس المحكمة العليا لجمهورية أذربيجان اينام كريموف"، مبينا ان "الزيارة تهدف لتبادل ودراسة الخبرة الإيجابية في النظام القضائي والقانوني بين البلدين".وأكد أن "الوفد الزائر ضم كل من رئيس الادعاء العام ورئيس هيئة الإشراف القضائي ورؤساء محاكم الاستئناف (بغداد الكرخ والرصافة ـ ديالى ـ الانبارـ ذي قار ـ نينوى ـ ميسان) ونائبي رئيس محكمة استئناف الكرخ"، مشيرا الى أن "نائب رئيس القضاء جنكيز أغزاروف ورئيس دائرة التعاون الدولي والعلاقات العامة ميرتاغي غنديلوف والقائم بأعمال السفارة العراقية في باكو مكي ريسان المعموري، كانوا في استقبال الوفد".