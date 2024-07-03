قوة امنية تلقي القبض على "إرهابي" في الدورة جنوبي بغداد

2024-07-03 21:42:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، مساء الاربعاء، بأن الفوج الثاني باللواء الآلي الثالث في الشرطة الاتحادية تمكن من إلقاء القبض على "إرهابي" في منطقة الدورة، تحديداً في حي البو عيثة، جنوبي العاصمة العراقية بغداد.

وأوضح المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن "الإرهابي" مطلوب وفق المادة 4 إرهاب، وجاءت عملية القبض عليه بعد متابعة دقيقة لتحركاته. وأشار المصدر، إلى أن المطلوب شارك في عمليات قتل وتفجير استهدفت عدة محافظات عراقية.