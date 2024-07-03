مجلس وزراء الاقليم يناقش توحيد رواتب متقاعدي الإقليم مع أقرانهم في بغداد

2024-07-03 21:48:06 - المصدر: قناة الثامنة

عقد مجلس وزراء إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء 3 تموز (يوليو) 2024، اجتماعه الأسبوعي الاعتيادي، وناقش فيه عدداً من الملفات المدرجة ضمن جدول أعماله. وفي الفقرة الأولى من جدول أعمال الاجتماع، عرض وزير المالية والاقتصاد آوات شيخ جناب تقريراً تناول فيه مسألة توحيد رواتب متقاعدي إقليم كوردستان مع أقرانهم في الحكومة الاتحادية، وذلك وفقاً لأحكام قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 النافذ في بغداد، والذي حلّ محلّ القانون رقم 27 لسنة 2006. وبناءً على قرار المحكمة الاتحادية واقتراح فريق التدقيق المشترك لديواني الرقابة المالية الاتحادي والاقليم، بأن يعمل إقليم كوردستان، إسوة بباقي مناطق العراق، بالقانون رقم 9 لسنة 2014 لتحقيق