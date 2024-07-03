2024-07-03 21:48:06 - المصدر: منصة إيشان

أعلنت الشرطة الاتحادية، اليوم الأربعاء، الإطاحة بإرهابي شارك في عمليات قتل وتفجير استهدفت محافظات عدة. وقالت الشرطة الاتحادية في بيان ورد لمنصة “إيشان”، إن “الفوج الثاني باللواء الثالث ألقى القبض، على إرهابي ضمن منطقة الدورة البوعيثة مطلوب وفق المادة اربعة إرهاب”. وأضافت، أن “المطلوب الذي القي القبض عليه بعد متابعة دقيقة لتحركاته، شارك بعمليات قتل […]

ظهرت المقالة الشرطة الاتحادية تطيح بإرهابي شارك في عمليات قتل وتفجير استهدفت محافظات عدة أولاً على ايشان.