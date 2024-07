2024-07-03 22:00:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:أعلن فرع توزيع كهرباء ذي قار عن انقطاع التيار الكهربائي عن معظم مناطق صوبي الجزيرة والشامية غداً الخميس، الموافق 4 تموز 2024. وقال الفرع في بيان اطلعت عليه شبكة اخبار الناصرية ان القطع يعود لأعمال صيانة اضطرارية على خطوط نقل الطاقة الرئيسية (ناصرية حرارية – شمال الناصرية ،...

