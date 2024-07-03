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اعمال صيانه تؤدي الى انقطاع الكهرباء في بعض مناطق الناصرية غداً الخميس

اعمال صيانه تؤدي الى انقطاع الكهرباء في بعض مناطق الناصرية غداً الخميس
اعمال صيانه تؤدي الى انقطاع الكهرباء في بعض مناطق الناصرية غداً الخميس
2024-07-03 22:00:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:أعلن فرع توزيع كهرباء ذي قار عن انقطاع التيار الكهربائي عن معظم مناطق صوبي الجزيرة والشامية غداً الخميس، الموافق 4 تموز 2024. وقال الفرع في بيان اطلعت عليه شبكة اخبار الناصرية ان القطع يعود لأعمال صيانة اضطرارية على خطوط نقل الطاقة الرئيسية (ناصرية حرارية – شمال الناصرية ،...

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