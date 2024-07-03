الديوانية تعلن تفاصيل خطتها الخاصة بشهر محرم الحرام

2024-07-03 22:30:02 - المصدر: واع

الديوانية -واع- صفات العزاويأعلنت الحكومة المحلية في محافظة الديوانية ، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل خطتها الخاصة بشهر محرم الحرام ،فيما أشارت إلى تشديد الإجراءات الأمنية في مداخل ومخارج المحافظة ونشر السيطرات في الشوارع الرئيسية لمنع حدوث أي خروقات أمنية.وقال محافظ الديوانية عباس شعيل الزاملي ،لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "اجتماعًا موسعًا عقد مع الأجهزة الأمنية والدوائر الخدمية والصحية في المحافظة لمناقشة خطة شهر محرم الحرام ، حيث تم خلال الاجتماع تشكيل مفارز مشتركة بين الأجهزة الأمنية وتقسيم المحافظة إلى ثمانية قواطع لضمان انسيابية المواكب الحسينية ، وكذلك تشديد الإجراءات الأمنية في مداخل ومخارج المحافظة ونشر السيطرات في الشوارع الرئيسية لمنع حدوث أي خروقات أمنية".وأضاف الزاملي، أن "اللجان الاقتصادية التابعة إلى مديرية الأمن الوطني ستقوم بمتابعة ارتفاع أسعار المواد الغذائية ومعامل الثلج واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتلاعبين".وتابع أنه "تم تحديد مسارات المواكب الحسينية ومعالجة الاختناقات وتنفيذ حملات لرفع التجاوزات في الشوارع التي يسلكها المشاركين في مراسيم عاشوراء الحرام" مؤكداً على "توجيه دائرة صحة الديوانية بنشر البوسترات التوعوية وإطلاق حملات للتبرع بالدم".ولفت إلى "تنفيذ الحملات الخدمية وإنارة وتأهيل شارع المواكب الحسينية وساحة الإمام أبو الفضل بن الإمام الكاظم (ع)".