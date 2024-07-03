الفتح متفائل بزيارة بارزاني: ستحل الكثير من الخلافات

2024-07-03 22:30:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

وصف النائب عن تحالف الفتح سالم العنبكي، اليوم الأربعاء (3 تموز 2024)، زيارة زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني الى بغداد بـ"المهمة"، مبيناً انها ستحل الكثير من الخلافات العالقة.

وقال العنبكي في حيدث لـ"بغداد اليوم"، إن "الحكومة الاتحادية جادة بحسم وحل كل الخلافات العالقة ما بين بغداد وأربيل والمتعلقة بالملفات المالية والنفطية، وقد اتخذت الكثير من الخطوات لحلها"، مشيراً الى أن "زيارة بارزاني الى بغداد لها أهمية في حل الكثير من تلك الملفات العالقة، فالزيارة بهذا الحجم اكيد ستكون لها نتائج ملموسة على ارض الواقع".

وبين ان "الحوارات ما بين بغداد وأربيل لن تتوقف وسوف تبقى مستمرة لحين حسم كل الخلافات العالقة"، لافتاً الى أن "العمل مستمر من اجل تشريع قانون النفط والغاز خلال الفترة المقبلة، خاصة ان هذا القانون مهم وسيضع الحلول وفق القوانين للكثير من المشاكل النفطية والمالية".

ووصل، اليوم الاربعاء، رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني والوفد المرافق له الى بغداد بعد انقطاع لسنوات، عقد على اثرها جملة من الاجتماعات مع رئيس الحكومة وزعماء الكتل السياسية، فيما يرى نواب بأن الزيارة مهمة وقد تسهم في حل الكثير من الخلافات العالقة بين المركز والاقليم.



