قصف جوي مجهول المصدر يستهدف قرى بالسليمانية ويؤدي لاندلاع حرائق (تحديث)

2024-07-03 22:30:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد شهود عيان في قضاء بنجوين بالسليمانية، مساء اليوم الأربعاء، بأن طائرات مسيرة مجهولة المصدر قصفت قرى وأدت إلى اندلاع حرائق.

وقال الشهود لوكالة شفق نيوز، إن "طائرات مسيرة استهدفت مواقع في قرى (بناويان، وشيخه لمارين، وسالياوا) في قضاء بنجوين مساء اليوم، وأدت إلى اندلاع حرائق في الأراضي الزراعية والأهداف التي ضربتها".

وأشار الشهود المحليين إلى أن مصدر الطائرات مجهول كما أن المناطق المستهدفة هي الأخرى مجهولة فيما إذا كانت تابعة لحزب العمال الكوردستاني أم للمعارضة الإيرانية.

من جانبه، أكد قائممقام قضاء بينجوين، زانا رحمن، لوكالة شفق نيوز، إن "القضاء تعرض لقصف ولا نعرف أي تفاصيل عنه وليس لدينا أي تصريح حول الموضوع".

هذا وقد أكد مصدر أمني لمراسل وكالة شفق نيوز، أن قريتيّ "كاني ميران، وسالياوا" تعرضت مساء اليوم لقصف ما أدى إلى اشتعال حرائق فيهما، دون معرفة الأهداف التي طالها القصف أو الجهة التي قصفت.

وأضاف أن فرق الدفاع المدني والقوات الأمنية توجهت لمكان الحادث.

وكان مصدر أمني في دهوك قد أبلغ وكالة شفق نيوز، مساء اليوم الأربعاء، بأن "المدفعية التركية وكذلك الطيران الحربي التركي قصفا بشدة مواقع تابعة لحزب العمال الكوردستاني في مناطق سلسلة جبل متين المطلة على قضاء العمادية شمالي دهوك".

وأضاف أن "وادييّ رشافا ووسركلي تعرضا لأربع موجات من القصف الجوي من قبل الطائرات التركية، بالإضافة إلى قصف مدفعي عنيف دون أن يتسنى معرفة الخسائر الناجمة عن هذه العمليات".

يشار الى ان الجيش التركي قد وسع عملياته العسكرية في قضاء العمادية منذ أسبوعين حيث يقوم بشن غارات جوية شبه يومية إضافة إلى قصف مدفعي متكرر.