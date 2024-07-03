بالتراضي.. إدارة نادي النفط تنهي عقد المدرب باسم قاسم

2024-07-03 22:30:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت إدارة نادي النفط الرياضي، مساء اليوم الأربعاء، عن إنهاء تعاقدها مع مدرب فريقها الكروي باسم قاسم بالتراضي.

وذكرت الإدارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن القرار جاء بالتراضي بين الطرفين بعد الاجتماع الذي جمعها بالمدرب باسم قاسم من أجل التحضير للموسم المقبل، وبعد مفاوضات لم تفضي إلى اتفاق من أجل تجديد التعاقد للموسم المقبل، تم حسم الأمر بالتراضي بين الإدارة والمدرب.

وعقب الاجتماع عبرت إدارة نادي النفط عن شكرها وتقديرها للمدرب باسم قاسم الذي نجح في تحقيق نتائج جيدة في الموسم الحالي، متمنين له مزيداً من النجاح والتألق في محطاته المقبلة.