2024-07-03 22:36:07 - المصدر: منصة إيشان

لا يكاد يمر أسبوع في العراق، من دون أن يحمل أحد أيامه عطلة، تشلّ العراقيين، وتجعل بعضهم “فرِحين”، وآخرين “متذمرين” خاصة مع توقف العمل في الدوائر الرسمية. بحسب قراءة المختصين والباحثين، فإن العراق هو أكثر دولة تشهد تعطيلاً في الدوام الرسمي، فإذا لم تعلن الحكومة الاتحادية عطلة، فإنها تخوّل المحافظات والأقضية بجعل اليوم الذي تريده […]

ظهرت المقالة العراق “يغصُّ” بأنواع العطل: مصالح تتوقّف وموظفون “لا يعوضون” ساعات الدوام الرسمي أولاً على ايشان.