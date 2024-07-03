2024-07-03 22:36:07 - المصدر: منصة إيشان

برأ رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، عدنان درجال، مدرب المنتخب الأولمبي راضي شنيشل، من قضية عدم التحاق نجم منتخبنا زيدان إقبال بصفوف الأولمبي، فيما أشار إلى أن إدارة نادي أوتريخت الهولندي، ترفض تركه بسبب تحضيرات النادي للموسم الجديد. وقال درجال في بيان ورد لـ “إيشان”: “على مدى الساعات الماضية تابعنا بإهتمام بالغ مستجدات قضية إلتحاق […]

ظهرت المقالة درجال يبرئ شنيشل من عدم إضافة زيدان إقبال للأولمبي ويتهم أوتريخت برفض التحاقه أولاً على ايشان.