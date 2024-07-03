2024-07-03 22:36:07 - المصدر: منصة إيشان

بالتزامن مع التوغل التركي في محافظة دهوك منذ أيام، تعرضت عدد من القرى إلى قصف جوي من طائرات مسيرة مجهولة المصدر تسبب بحرق أراض زراعية كبيرة. وقال المصدر لمنصة “إيشان”، إن “طائرات مسيرة استهدفت قرى في قضاء بنجوين بالسليمانية وتسبب باندلاع حرائق في عدد من الأراضي الزراعية”. وأضاف، أن “الطائرات المسيرة، نفذت غارتها في مواقع […]

ظهرت المقالة هل نفذته تركيا؟.. قصف مجهول يشعل النيران داخل قرى في السليمانية أولاً على ايشان.