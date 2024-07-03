الداخلية العراقية تصدر هويات "عضو شرف" لأصحاب المحتوى الإيجابي

2024-07-03 22:48:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية، يوم الأربعاء، عن إصدار هويات لأصحاب "المحتوى الإيجابي" على منصات التواصل الاجتماعي، بصفة عضو شرف، من أجل دورهم في التصدي للمحتوى الهابط.

وقال مدير العلاقات والإعلام لوزارة الداخلية خالد المحنا، في كلمة خلال مؤتمر تحت عنوان نحو محتوى هادف بناء الذي أقامته وزارة الداخلية وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن "وزارة الداخلية حرصت على استحصال الموافقات الاصولية لإصدار هويات اصدقاء الداخلية لصانعي المحتوى الايجابي بصفة عضو شرف فضلا عما ستقوم به الوزارة لتطوير القابليات والمهارات من خلال اقامة دورات تطويرية احترافية متخصصة".

ولفت إلى أن "وزارة الداخلية ومثل ما كان لها دور في رصد المحتوى السلبي وإحالة أصحابه إلى القضاء وفقا لاحكام القوانين النافذة، كان لها دور في تسليط الضوء على المحتوى الإيجابى، من خلال الدعوة التي نوجهها لأصحاب هذا الخطاب، لأننا مؤمنون بأهمية الدور الذي يتكفلون به ومن خلال متابعيهم على منصات ومواقع التواصل الاجتماعي في نشر المبادئ السامية والأخلاق والأعراف الاصيلة".

وبين أن "لهم دور من خلال هذا الخطاب في مواجهة هذا النوع الثاني من الخطاب السلبي، وما له من تداعيات خطيرة وما يحمله من مفاهيم دخيل على مجتمعنا وما انتجته من آثار سلبية كانت سببا لكثير من المشاكل الطائفية والمجتمعية والاخلاقية".

وأوضح المحنا، أن "وقع الكلمة الطيبة والخطاب المبني على اسس اخلاقية مبدأ قرآني اوصى به الله، قبل أن توصي به النافذة وهو بالتأكيد اكثر وقعا وتأثيرا في المتلقي من الخطاب والمحتوى السلبي ضيق الأفق، لانه مبني على اسس الكراهية والعدوانية والبراء لتحقيق اهداف ضيقة غايتها فجوة بين ابناء الشعب تحقيقا لإجندات شخصية وغير شخصية".

وتابع: "لقد بذلت وزارة الداخلية وبتوجيه ومتابعة شخصية من قبل الوزير جهودا كبيرة في تحجيم خطاب الكراهية والعنف والخطاب السلبي وسعت بمشاركة مجتمعية ودعم قضائي الى ايقاف الآثار المترتبة على المحتوى السلبي وما دعوتنا لكم اليوم الا لنكمل سوية مشوار الوزارة في التصدي للخطاب السلمي من خلالكم ومن خلال ما وما تنتجونه من خطاب رحيم ومحتوى ايجابي هادئ يسعى الى دعم جهود وزارة الداخلية في تعزيز روابط المجتمع ودعم السلم الأهلي والتصدي الى كل ما هو دخيل على بلدنا بالكلمة الطيبة وسنعمل في دائرة العلاقات والاعلام على تبني أفكارهم الخلاقة وتصويرها وإيصالها بشكل أوسع إلى المجتمع لنشر الخير والسلام في مواجهة المحتوى البذيء الذي للأسف ينتشر على منصات التواصل الاجتماعي.

وختم بالقول: "اتمنى لأعمال مؤتمرنا هذا النجاح في تحقيق اهدافه الانسانية والاخلاقية والوطنية السامية، هوية على إنتاج خطاب إعلامي يليق بسمعة العراق وعظمة تاريخه وحاضره ومستقبله".

وكان مدير العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية العراقية خالد المحنا، قد كشف في وقت سابق من اليوم الأربعاء، عن اتخاذ الوزارة "استراتيجيتين"، إزاء مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكداً على مكافحة المحتوى "الضار" وتشجيع "الإيجابي".

وقال اللواء خالد المحنا، لوكالة شفق نيوز، إنه "بعد أن أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي لها تأثير كبير على المجتمع العراقي، تبنت وزارة الداخلية استراتيجيتين، الأولى هي مكافحة المحتويات الضارة من خلال اتخاذ الإجراءات القانونية على اعتبار أن المحتويات الضارة تمثل انتهاكا للقانون العراقي"، مبيناً أن "الاستراتيجية الثانية هو تقديم التشجيع لأصحاب المحتوى الإيجابي".

ولفت إلى أن "وزارة الداخلية تعقد اليوم مؤتمر المستوى الأول لأصحاب المحتوى الإيجابي الذي يضم أكثر من 250 ناشراً وصانع محتوى ما هي إلا بداية لدعم أصحاب المحتوى الايجابي وبعث رسالة مفادها أن من يمثل العراق اليوم بكل ثقله بكل حضاراته بكل تاريخه حاضره ومستقبله".

وبين أن "هذا المؤتمر هو بداية الدعم الواسع تقدمة وزارة الداخلية لأصحاب المحتوى الإيجابي".