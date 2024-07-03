بارزاني يكشف أهداف زيارته لبغداد: هناك نية لمعالجة الخلافات بين أربيل وبغداد (صور)

2024-07-03 23:24:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، يوم الأربعاء، خلال لقائه بعدد من سفراء الدول العظمى أهداف زيارته إلى العاصمة بغداد، مؤكداً أن هناك نية لحلّ الخلافات القائمة منذ سنوات بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية.

وقال المكتب الإعلامي للزعيم الكوردي بارزاني، ورد لوكالة شفق نيوز، إن الأخرى عقد لقاء مع السفير الروسي في العراق إيلبروس كوتراشيف، وتبادل الآراء ووجهات النظر حول العلاقات بين أربيل وبغداد والأوضاع السياسية العراقية.

وقدَّم بارزاني نبذةً للوفد الضيف عن أسباب ودوافع زيارته إلى بغداد ولقاءاته مع الأطراف السياسية العراقية وتحدث عن وجود نوايا لمعالجة الخلافات.

وأكد السفير الروسي لدى العراق خلال اللقاء، بحسب البيان، أن بلاده ترغب بتحقيق الاستقرار في العراق وتوطيد العلاقات بين إقليم كوردستان والعراق الاتحادي.

وفي جانب آخر من اللقاء، تم تسليط الضوء على التغيّرات والتطورات الإقليمية والتهديدات التي تستهدف استقرار المنطقة.

ولفت المكتب إلى أن الرئيس مسعود بارزاني، استقبل سفير جمهورية الصين الشعبية لدى العراق تسوي وي.

وجرى خلال اللقاء، بحسب البيان، تسليط الضوء على الأوضاع السياسية العراقية، كما استعرض الرئيس بارزاني أسباب زيارته إلى بغداد واجتماعاته مع الأطراف السياسية العراقية، مشيراً إلى ملاحظة وجود النيّة لمعالجة الخلافات بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية، وعدَّ ذلك فرصة جيدة لحسم المشكلات وأخذ المصالح الوطنية بنظر الاعتبار.

وخلال اللقاء، أعرب السفير الصيني عن سعادته بزيارة الرئيس بارزاني إلى بغداد، وأكد دعم بلاده لحل الملفات العالقة بين بغداد وأربيل، كما عبَّر عن سعادته بتحديد موعد إجراء انتخابات برلمان كوردستان.

وكانت العلاقات بين إقليم كوردستان والصين في مختلف المجالات محوراً آخر للاجتماع.

وبين المكتب أن الرئيس مسعود بارزاني، استقبل في العاصمة بغداد ستيفن هيتشن، سفير المملكة المتحدة لدى العراق.

وخلال اللقاء، وإلى جانب التطرق إلى الخلافات القائمة بين إقليم كوردستان والعراق الاتحادي خلال السنوات الماضية، أشار الرئيس بارزاني لأسباب زيارته إلى بغداد واجتماعه مع الأطراف السياسية.

وفي جانب آخر من اللقاء، أكد السفير البريطاني لدى العراق دعم بلاده لزيارة الرئيس بارزاني إلى بغداد وتقوية أواصر العلاقات بين إقليم كوردستان والعراق الاتحادي، مبيناً أن بريطانيا تتطلع باهتمام بالغ إلى العراق وإقليم كوردستان على الدوام وفي كل الظروف، وخاصة فيما يتعلق بالمسائل الاقتصادية وتهديدات الإرهاب وظاهرة الهجرة.

وكان تطبيق اتفاقية سنجار وانتخابات برلمان كوردستان وبقاء قوات التحالف الدولي والعلاقات الثنائية محاور أخرى للاجتماع.

وبين المكتب أن الرئيس مسعود بارزاني، استقبل في مدينة بغداد باتريك دوريل، سفير فرنسا لدى العراق.

وإلى جانب الإشارة إلى المشكلات والمعضلات السياسية في العراق، شرح الرئيس بارزاني خلال اللقاء أسباب زيارته إلى بغداد والاجتماع مع الأطراف السياسية العراقية.

وخلال اللقاء، تحدث السفير الفرنسي لدى العراق باهتمام عن زيارة الرئيس بارزاني إلى بغداد، مرحباً بتحديد موعد إجراء انتخابات الإقليم، وأكد أن بلاده تدعم تعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان والعراق الاتحادي.

وشكّلت العلاقات بين إقليم كوردستان وفرنسا والمستجدات الإقليمية، محاورَ أخرى للاجتماع.