مانشستر يونايتد يعرض راشفورد للبيع

2024-07-03 23:30:02 - المصدر: واع

متابعة - واعقرر نادي مانشستر يونايتد عرض ماركوس راشفورد، مهاجم الفريق، للبيع خلال الميركاتو الصيفي المقبل.ووفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، يستمع مانشستر يونايتد إلى العروض المقدمة لشراء راشفورد، هذا الصيف، بعد انهيار علاقته مع المدرب الهولندي إريك تين هاج.وأشارت الصحيفة إلى أن مستقبل راشفورد كان مرتبطا بمصير تين هاج، وبعد أن أكد النادي بقاء المدرب الهولندي، من المنتظر أن يرحل المهاجم الإنجليزي هذا الصيف.وأوضحت أن المان يونايتد كان يضع 80 مليون إسترليني سعرا لبيع راشفورد، لكنهم قد يضطرون لقبول ما يقرب من 60 مليون جنيه إسترليني فقط بعد تراجع مستواه في الموسم الماضي.وذكرت أن راشفورد وتين هاج بالكاد كانا يتحدثان، بعد أن تحدى اللاعب مدربه أكثر من مرة بالسهر في ملهى ليلي حتى الساعات الأولى من الصباح.وقالت "ذا صن" إن راشفورد أعتقد أنه سيحصل على بداية جديدة مع مانشستر يونايتد، عندما انتشرت أنباء بقرب رحيل تين هاج عن النادي، لكن تأكد الآن استمراره في "أولد ترافورد".