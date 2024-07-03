"الانسحابات مستمرة".. النائب نورس العيسى تترك "تقدم" وتلتحق بكتلة المبادرة

2024-07-03 23:36:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت النائب نورس العيسى، اليوم الأربعاء (3 تموز 2024)، انسحابها من حزب تقدم الذي يتزعمه محمد الحلبوسي، وانضمامها إلى كتلة المبادرة برئاسة زياد الجنابي.

وقالت العيسى في منشور على صفحتها في الفيس بوك تابعته "بغداد اليوم"، "متوكلة على الله، ومستندة الى إرادة صادقة لخدمة أهالي ووطني وبعد التشاور والتداول مع اهل الرأي ممن اثق بهم واطمئن لرأيهم، قررت الانضمام الى كتلة المبادرة سعياً لتحقيق مصالح اهلي، وتغليباً للمصلحة العامة التي اقسمت على الحفاظ عليها وحمايتها".