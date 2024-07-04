بحضور بارزاني.. الإطار يشدد على حل مشكلة انتخاب رئيس للبرلمان وانهاء مهام التحالف

2024-07-04 00:40:01 - المصدر: الفرات نيوز

الإطار التنسيقي يعقد اجتماعه الدوري ويستضيف مسعود بارزاني رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني تم خلاله استعراض اخر التطورات السياسية والامنية في المنطقة والعالم

المجتمعون شددوا على أهمية توحيد الموقف الوطني تجاه مختلف القضايا التي تتعلق بمصلحة العراق

كما جرى التأكيد على أهمية استمرار الجهود القصوى لحل مشكلة انتخاب رئيس مجلس النواب ومساعدة القوى السياسية المعنية بحلها

المجتمعون أكدوا ضرورة الوقوف بوجه التحديات التي تعصف بالمنطقة والعالم وتسوير العراق منها والتعاون في ذلك



جميع الأطراف داخل الاجتماع تتفق على اهمية إنهاء مهام التحالف الدولي وتغيير شكل العلاقة إلى صورة أخرى من صور التعاون على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة

المجتمعون أبدوا رغبتهم في متابعة القضايا العالقة ما بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم والإسهام في حلها بموجب القانون والدستور

