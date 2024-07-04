وزير الكهرباء يوجه بزيادة حصة كربلاء المقدسة من الطاقة خلال شهر محرم

2024-07-04 00:54:02 - المصدر: واع

بغداد – واعوجه وزير الكهرباء زياد علي فاضل، بزيادة حصة كربلاء المقدسة من الطاقة خلال شهر محرم الحرام.وذكر بيان لوزارة الكهرباء تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن وزير الكهرباء زياد علي فاضل، اعلن خلال زيارته الى محافظة كربلاء المقدسة وترأسه إجتماعاً ‏لغرفة ‏العمليات المشكلة لغرض متابعة التجهيز خلال أيام محرم الحرام. زيادة حصة كربلاء من الطاقة المجهزة خلال ‏موسم محرم الحرام، وإرسال نحو 200 محولة بإحجام مختلفة وقطع غيار ومعدات وآليات ‏تخصصية للمساهمة في تأمين ساعات تجهيز مستقرة" . ‏وأضاف، أن "الوزير أصدر عدة توجيهات ‏لتحسين جودة الكهرباء في المدن المقدسة وكما يلي : ‏قطاع الإنتاج :‏‏- زيادة ديزلات شرق كربلاء لتجهيز المحافظة بـــ ١٥٠ ميغاواط ‏.‏- ⁠تهيأت محطة كربلاء الغازية لتجهز المحافظة بـــ ١٦٠ ميغاواط ‏.‏- ⁠محطة الخيرات ضمان استمرار العمل بمقدار ٧٥٠ - ٨٠٠ ميغاواط.قطاع النقل:‏‏- اضافة محولة ذاتية (250 ‏mva‏) إلى محطة الخيرات الغازية لقك الإختناقات وزيادة ‏الطاقة ‏المنقولة إلى كريلاء المقدسة. ‏‏- ⁠اكمال خط ربط مصفى كربلاء - كربلاء الغازية بطول 10 كم وبمدة تنفيذ 40 يوما على ‏ان ‏تنجز الأعمال يوم 20 /7 وسينقل الخط طاقة من المصفى بحدود 80.- 100 ميغاواط ‏الى ‏كربلاء خلال الزيارة.‏قطاع التوزيع:‏- تجهيز التوزيع بمحولات 400 ‏kv‏ عدد 250 محولة ‏.‏- ⁠تجهيز قابلو 3*150 بطول 25 ‏KM.‏- ⁠تخويل مديرية توزيع كربلاء بتأجير الاليات التخصصية ‏.‏- ⁠زيادة حصة المحافظة من الطاقة المجهزة بشكل تدريجي.