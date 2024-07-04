وزير الداخلية يؤكد دعم رئيس الوزراء لصناع المحتوى الإيجابي

2024-07-04 00:54:03 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد وزير الداخلية عبد الامير الشمري، دعم رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، لصناع المحتوى الإيجابي.وذكرت وزارة الداخلية في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "برعاية وحضور وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، أقامت دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية، مؤتمر المستوى الأول لأصحاب المحتوى الإيجابي تحت شعار (نحو محتوى هادف بناء) بحضور واسع من قبل الشخصيات الأدبية والفنية المشهورة ورواد مواقع التواصل الاجتماعي وشخصيات اجتماعية".وأكد الوزير، خلال هذا المؤتمر، بحسب البيان، أن "هناك دعماً من قبل رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، وكذلك وزارة الداخلية لصناع المحتوى الإيجابي، كونه الجبهة المضادة للمحتوى الهابط الذي يمثل الكراهية ويثير النعرات الطائفية، مشدداً على أن هذا المحتوى يسيء إلى الأمن ويجب أن يكون هناك تصدٍ له من قبل جميع أطياف المجتمع لكون مسؤولية الحفاظ على الأمن مسؤولية مشتركة لا تقع على عاتق رجل الأمن فقط. "كما أشار الوزير الى "وضع آلية لاحتضان أصحاب المحتوى الهادف والتواصل معهم وتوفير الأجواء المناسبة لعملهم خاصة الذين يعملون على دعم الجانب المشرق والإنساني".وتابع انه "شهد المؤتمر مجموعة من المداخلات والنقاشات من قبل الحاضرين الذين قدموا أفكارا تهدف إلى الارتقاء بهذا المجال والإسهام في خلق جيل واع قادر على تحمل المسؤولية في المستقبل".وفي ختام المؤتمر جرى تكريم الفائزين بأفضل محتويات بالتزامن مع عرض لمجموعة من الأفلام والأعمال الفيديو التي لاقت رضا واستحسان المتابعين في مواقع التواصل الاجتماعي.وقدم الحاضرون شكرهم وتقديرهم لوزارة الداخلية على جهودها في دعم أصحاب المحتوى الهادف من أجل الاستمرار بهكذا طرح إيجابي يمثل القيم الحقيقية للمجتمع العراقي.