انتحار شخصين في بغداد

2024-07-04 00:54:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء (3 تموز 2024)، بتسجيل حالتي انتحار لشخصين في بغداد بسبب اضطرابات نفسية.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "شاباً تولد 1990 انتحر بإطلاق النار على نفسه من مسدس يعود لوالده وهو لواء متقاعد داخل منزله في منطقة المنصور"، مبيناً أنه "كان يعاني من اضطرابات نفسية بحسب اقوال ذويه".

وأضاف، أن "رجلاً تولد 1977 أقدم ايضاً على إطلاق النار على نفسه بواسطة سلاح نوع مسدس داخل منزله ضمن منطقة الشعلة"، مشيراً الى أنه "وبحسب ادعاء ذويه كان يعاني من اضطرابات نفسية".



