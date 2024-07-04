بحضور السوداني وبارزاني.. مخرجات اجتماع الإطار التنسيقي

2024-07-04 01:30:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلن الاطار التنسيقي، مساء يوم الأربعاء (3 تموز 2024)، مخرجات اجتماعه الدوري بحضور رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ورئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني.

وقال الإطار التنسيقي في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "الإطار عقد اجتماعه الدوري رقم (195) واستضاف خلاله مسعود بارزاني رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني والوفد المرافق له، وتم خلال الاجتماع استعراض اخر التطورات السياسية والامنية في المنطقة والعالم".

وأضاف ان "المجتمعين شددوا على اهمية توحيد الموقف الوطني تجاه مختلف القضايا التي تتعلق بمصلحة العراق ، كما جرى التأكيد على اهمية استمرار الجهود القصوى لحل مشكلة انتخاب رئيس مجلس النواب ومساعدة القوى السياسية المعنية بحلها، كما عبر المجتمعون عن ضرورة الوقوف بوجه التحديات التي تعصف بالمنطقة والعالم وتسوير العراق منها، والتعاون في ذلك ."

وفيما يتعلق بالتحالف الدولي، أتفقت جميع الأطراف داخل الاجتماع، وفقا للبيان، على "اهمية انهاء مهام التحالف الدولي وتغيير شكل العلاقة الى صورة اخرى من صور التعاون على اساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، وابدى المجتمعون رغبتهم في متابعة القضايا العالقة ما بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم والإسهام في حلها بموجب القانون والدستور".