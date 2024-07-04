أوتريخت الهولندي يجدد إعتذاره عن السماح لإقبال بالإنضمام للأولمبي

2024-07-04 02:06:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلن رئيسُ الإتحاد العراقيّ لكرة القدم عدنان درجال، تلقي الاتحاد رداً جديداً من نادي أوتريخت الهولنديّ بشأن إنضمامِ اللاعب زيدان إقبال للمنتخبِ الأولمبيّ في أولمبياد باريس.وقال درجال في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع): "يؤسفني أن أخبركم أن النادي الهولندي جدّد رفضه لتفريغِ اللاعب، معللين السببَ بفترةِ التحضيرات التي يجريها النادي للموسم الجديد".وأضاف، انه " على الرغم من مخاطبتنا للاتحادِ الدوليّ "فيفا"، ونجاحنا باستحصال موافقةٍ خاصةٍ لتمديدِ المدة الزمنيّة المسموح بها لتسجيل اللاعبين بواقع 24 ساعةً، إلا أن ردَّ النادي الهولندي كان بالرفضِ على رسالتنا الثالثة التي بعثناها للنادي ، وهي المخاطبةُ الثانية التي نبعثها في غضونِ أقل من 12 ساعة"، مبينا إن "ثقته عاليةٌ بجميع اللاعبين المُتاحين لمدربِ الفريق، متمنياً التوفيقَ للاعبنا زيدان إقبال الذي سيتواجدُ حتماً في قادم المناسبات".واختتم رئيسُ الاتحاد حديثه بالقول، إن "نظامَ فعالية كرة القدم في الأولمبياد، التي تجري خارجَ أيام الفيفا وبفترةِ تحضيرات الأندية للمُسابقاتِ المحلية، هو السببُ الرئيسيّ الذي يعطي الحقَّ للأنديةِ بعدم السماح بتفريغ لاعبيها، متمنياً بالوقتِ نفسه للنادي الهولندي النجاحَ مع لاعبنا الفذِّ زيدان إقبال".يذكر أن منتخبنا سيشاركُ في أولمبياد باريس بالمجموعةِ التي تضم إلى جانبه منتخباتَ الأرجنتين وأوكرانيا والمغرب.