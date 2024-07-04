بحضور السوداني ومسعود بارزاني.. مخرجات اجتماع الإطار التنسيقي

2024-07-04 02:08:03 - المصدر: قناة الاولى

قناة الأولى - بغداد





بحضور رئيس الوزراء.. الإطار التنسيقي يعقد اجتماعه الدوري ويستضيف رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني





المجتمعون شددوا على أهمية توحيد الموقف الوطني تجاه مختلف القضايا التي تتعلق بمصلحة العراق واستمرار الجهود القصوى لحل مشكلة انتخاب رئيس مجلس النواب ومساعدة القوى السياسية المعنية بحلها





المجتمعون اتفقوا على أهمية إنهاء مهام التحالف الدولي وتغيير شكل العلاقة إلى صورة أخرى من صور التعاون على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة





المجتمعون أبدوا رغبتهم في متابعة القضايا العالقة ما بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم والإسهام في حلها بموجب القانون والدستور