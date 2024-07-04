2024-07-04 02:24:06 - المصدر: منصة إيشان

عقد الاطار التنسيقي اجتماعه الدوري، استضاف فيه رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني والوفد المرافق له. وقال الإطار في بيان ورد لمنصة “إيشان”، إن “الاجتماع استعرض اخر التطورات السياسية والامنية في المنطقة والعالم”. وأضاف: “شدد المجتمعون على اهمية توحيد الموقف الوطني تجاه مختلف القضايا التي تتعلق بمصلحة العراق، كما جرى التأكيد على اهمية استمرار الجهود […]

ظهرت المقالة مسعود بارزاني وجهاً لوجه أمام الخزعلي وبقية قادة الإطار لبحث “مصير العراق” أولاً على ايشان.