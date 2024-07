لجنة تقييم أداء مدراء دوائر ذي قار تباشر عملها

2024-07-04 07:56:01 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية: باشرت لجنة تقييم أداء مدراء الدوائر الحكومية في ذي قار، والتي تضم أعضاء من مجلس المحافظة وخبراء ومهندسين، عملها رسمياً. وقال عضو مجلس المحافظة سلام الفياض، في تصريح لاذاعة الناصرية إن اللجنة وضعت خطة لرفع تقرير شهري عن مستوى أداء مدراء الدوائر وتقديم الخدمات للمواطنين. وأكد الفياض...

