2024-07-04 07:56:01 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

وكالات: أعلنت شركة Amazfit إطلاق تحديث Zepp OS 4، الذي يقدم عدة مزايا جديدة لساعاتها الذكية، مثل إدماج نموذج GPT-4o المتعدد الوسائط واللغات من شركة OpenAI. ويتوفر التحديث الجديد للعديد من ساعات Amazfit الذكية من مختلف الفئات، مثل Cheetah و Balance و Active و Falcon و T-Rex Ultra. ويمكّن تحديث Zepp OS...

