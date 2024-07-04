نابولي يحسم صفقة مدافع ريال مدريد

2024-07-04 08:54:02 - المصدر: واع

متابعة – واعأتم نادي نابولي الإيطالي، اتفاقه مع ريال مدريد على التفاصيل النهائية حول صفقة التعاقد مع مدافع من الميرينجي.فريق الجنوب الإيطالي تواصل مع الريال في الأسابيع الماضية من أجل إنهاء صفقة ضم المدافع رافا مارين، لمنح أنطونيو كونتي مدرب نابولي الجديد، تدعيما قويا في خط الدفاع.وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن نابولي توصل لاتفاق مع الريال على ضم مارين مقابل 12 مليون يورو، رغم ما تردد سابقا بأن قيمة الصفقة 10 ملايين فقط.المدافع صاحب الـ22 عاما هو أحد خريجي أكاديمية ريال مدريد للشباب لكنه لم يلعب أبدا للفريق الأول للميرينجي حتى الآن، حيث قضى الموسم الماضي معارا لفريق ألافيس.وختمت الصحيفة بأن نابولي سينظم موعد الفحوصات الطبية لمارين خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث سيبدأ النادي تحضيراته للموسم الجديد في 9 تموز الجاري.