القبض على ثلاثة متهمين بقضايا الإرهاب والاتجار بالبشر جنوبي بغداد

2024-07-04 08:54:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الخميس (4 تموز 2024)، القبض على ثلاثة متهمين بقضايا الإرهاب والاتجار بالبشر جنوبي العاصمة.





يتبع..





قيادة عمليات بغداد تحكم قبضتها على إرهابيين اثنين، ومتهم اخر يتاجر بالاعضاء البشرية جنوبي بغداد.





تزامناً مع عمليات البحث والتفتيش المناطقي وتكثيف الجهود الاستخبارية، تمكنت قوة مشتركة من (الفرقة الثانية، الفرقة الآلية) شرطة اتحادية، بالتنسيق مع قسم أستخبارات وأمن قيادة عمليات بغداد، من إلقاء القبض على متهم وفق المادة ٤/١ ارهاب "داعشي" "بعد رصد تحركاته ومكان تواجده في احدى مناطق جنوبي العاصمة، وفي سياق متصل تمكنت قوة من الفرقة الالية شرطة اتحادية، من اعتقال ارهابي ثاني ينتمي لعصابات داعش الارهابية المنهزمة بعد استدراجه لكمين محكم نصب له واعتقاله ضمن قاطع المسؤولية، ومتهم اخر يتاجر بالأعضاء البشرية في منطقة الدورة بجانب الكرخ.

تم تسليم المتهمين الى الجهات المختصة لينالوا جزائهم العادل وفق القانون.





إعلام عمليات بغداد

٤ تموز ٢٠٢٤