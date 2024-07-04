انخفاض أسعار النفط بعد بيانات عن تباطؤ الاقتصاد الأمريكي

2024-07-04 09:06:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ هبطت أسعار النفط في التعاملات المبكرة، يوم الخميس، بعد أن جاءت بيانات التوظيف ونشاط الأعمال في الولايات المتحدة أضعف من المتوقع في مؤشرات على أن الاقتصاد ربما يتباطأ في أكبر دولة مستهلكة للنفط في العالم.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 30 سنتا بما يعادل 0.34 بالمئة إلى 87.04 دولارا للبرميل، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 32 سنتا أو 0.38 بالمئة إلى 83.56 دولارا للبرميل بحلول الساعة 00:30 بتوقيت جرينتش، مع ضعف النشاط بسبب عطلة الرابع من يوليو/تموز في الولايات المتحدة.

وفي الولايات المتحدة، أظهرت البيانات الصادرة، يوم أمس الأربعاء، أن الطلبات الأولى للحصول على إعانات البطالة في الولايات المتحدة زادت الأسبوع الماضي، في حين ارتفع عدد الأشخاص المسجلين في قوائم العاطلين عن العمل إلى أعلى مستوى في عامين ونصف العام نحو نهاية يونيو حزيران.

وفي إشارة أخرى إلى فقدان الزخم في الاقتصاد، انخفض مؤشر ISM غير الصناعي، وهو مقياس لنشاط قطاع الخدمات في الولايات المتحدة.