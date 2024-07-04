اليوم .. خمس مواجهات في انطلاق الجولة 37 لدوري نجوم العراق
2024-07-04 09:06:08 - المصدر: شفق نيوز
شفق نيوز/ تنطلق خمس مواجهات كروية، يوم الخميس، ضمن الجولة 37 لدوري نجوم العراق لكرة القدم في بغداد والكوت والنجف زاخو.
وتقام في الساعة الخامسة عصراً ثلاث مباريات تجمع الأولى فريق القاسم بضيفه فريق القوة الجوية على ملعب الكوت.
ويستضيف ملعب الشعب الدولي المباراة الثانية التي تقام بين فريق الشرطة وضيفه فريق دهوك.
بينما يواجه فريق النفط في المباراة الثالثة على ملعب الساحر أحمد راضي ضيفه فريق الزوراء.
في حين تقام مباراتان عند الساعة السابعة والنصف مساءً تجمع الأولى فريق نفط الوسط مع ضيفه فريق أمانة بغداد.
وفي الثانية يلتقي فريق نادي زاخو بضيفه نادي الحدود على ملعب الأول.