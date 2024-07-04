اليوم .. خمس مواجهات في انطلاق الجولة 37 لدوري نجوم العراق

2024-07-04 09:06:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تنطلق خمس مواجهات كروية، يوم الخميس، ضمن الجولة 37 لدوري نجوم العراق لكرة القدم في بغداد والكوت والنجف زاخو.

‏وتقام في الساعة الخامسة عصراً ثلاث مباريات تجمع الأولى فريق القاسم بضيفه فريق القوة الجوية على ملعب الكوت.

‏ويستضيف ملعب الشعب الدولي المباراة الثانية التي تقام بين فريق الشرطة وضيفه فريق دهوك.

‏بينما يواجه فريق النفط في المباراة الثالثة على ملعب الساحر أحمد راضي ضيفه فريق الزوراء.

‏في حين تقام مباراتان عند الساعة السابعة والنصف مساءً تجمع الأولى فريق نفط الوسط مع ضيفه فريق أمانة بغداد.

وفي الثانية يلتقي فريق نادي زاخو بضيفه نادي الحدود على ملعب الأول.