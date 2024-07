2024-07-04 09:16:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: أعلنت مديرية إنتاج الطاقة المركبة في الناصرية عن عودة الوحدة التوليدية الأولى للعمل بعد الانتهاء من أعمال الصيانة اللازمة. وأوضحت المديرية في بيان لها أن الكوادر الهندسية والفنية قامت بتنفيذ أعمال الصيانة بنجاح، وتم ربط الوحدة بالشبكة الوطنية للعمل بكامل طاقتها. وأضاف قسم الصيانة الميكانيكية أنه تم...

The post الوحدة الأولى للطاقة المركبة في الناصرية تستأنف العمل بعد الصيانة appeared first on شبكة اخبار الناصرية.