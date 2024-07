مجلس ذي قار يتجه للتعاقد مع شركة أهلية لتنظيف الناصرية وتطوير الخدمات

2024-07-04 09:16:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:أعلن رئيس لجنة الخدمات في مجلس ذي قار رياض البدري، عن اتفاق الحكومة المحلية مع شركة أهلية لتتولى مسؤولية تنظيف مدينة الناصرية، وذلك بعد موافقة محافظ ذي قار. وأوضح البدري في تصريح لإذاعة الناصرية أن الشركة ستعمل تحت إدارة بلدية الناصرية، وستتولى جمع النفايات من المنازل ونقلها إلى...

