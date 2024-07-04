القبض على 3 متهمين بقضايا الإرهاب والاتجار بالبشر جنوبي بغداد

2024-07-04 09:42:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الخميس (4 تموز 2024)، القبض على ثلاثة متهمين بقضايا الإرهاب والاتجار بالبشر جنوبي العاصمة.

وذكرت القيادة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن "قوة مشتركة من (الفرقة الثانية، الفرقة الآلية) شرطة اتحادية، بالتنسيق مع قسم استخبارات وأمن القيادة تمكنت من إلقاء القبض على متهم وفق المادة 4 إرهاب بعد رصد تحركاته ومكان تواجده في احدى مناطق جنوبي العاصمة".

وأضافت ان "قوة من الفرقة الالية شرطة اتحادية، تمكنت من اعتقال إرهابي ثاني ينتمي لعصابات داعش الإرهابية المنهزمة بعد استدراجه لكمين محكم نصب له واعتقاله ضمن قاطع المسؤولية، ومتهم اخر يتاجر بالأعضاء البشرية في منطقة الدورة بجانب الكرخ".

وأكدت القيادة أنه "تم تسليم المتهمين الى الجهات المختصة لينالوا جزائهم العادل وفق القانون".