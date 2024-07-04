دوري نجوم العراق.. القيثارة بطموح حسم اللقب والصقور ينتظر المفاجأة

2024-07-04 10:00:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

تشهد ملاعب اربع محافظات، اليوم الخميس (4 تموز 2024)، إقامة خمس مباريات، في اطار منافسات الجولة 37 لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

ففي المباراة الأولى يواجه فريق القاسم ضيفه القوة الجوية عند الساعة الخامسة عصراً على ملعب الكوت حيث يطمح الصقور الى استمرار الضغط على المتصدر فريق الشرطة، فيما يستضيف ‏ ملعب الشعب الدولي المباراة الثانية التي تجمع فريق الشرطة وضيفه دهوك.

‏اما ملعب الساحر احمد راضي فسيشهد في نفس التوقيت لقاء النوارس مع فريق النفط".

‏في حين تقام مباراتان عند الساعة السابعة والنصف مساءً تجمع الأولى فريق نفط الوسط مع ضيفه أمانة بغداد، اما الثانية

فسيستضيف فيها فريق زاخو على ملعبه نادي الحدود.



