وزارة الصحة تعلن عن خطة الإسناد الطبي الخاصة بشهر محرم الحرام وزيارة عاشوراء

2024-07-04 10:18:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

أعلنت وزارة الصحة ، اليوم الخميس، عن خطة الإسناد الطبي الخاصة بشهر محرم الحرام وزيارة عاشوراء.

وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع):"بتوجيه وإشراف وزير الصحة صالح الحسناوي، أعدت وزارة الصحة خطة الإسناد الطبي الطارئة بمناسبة حلول شهر محرم الحرام وذكرى استشهاد الإمام الحسين (عليه السلام) للعام 1446 هجرية".

وأضافت أن "الخطة تتضمن نشر المفارز الطبية والإسعافات والفرق الصحية وتهيئة طوارئ المستشفيات وتوفير رصيد إضافي من الدم والأدوية والمستلزمات الطبية ونشر فرق الرقابة الصحية، بالتنسيق مع الجهات الأمنية وبمشاركة دوائر مركز الوزارة ودوائر الصحة في بغداد والمحافظات".