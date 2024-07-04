2024-07-04 10:30:06 - المصدر: منصة إيشان

بلغ عدد التجاوزات على ضفاف دجلة والفرات والأنهار الفرعية والرئيسة التي رفعتها وزارة الموارد المائية خلال المدة الماضية، أكثر من 25 ألفا، مؤكدة رفع دعاوى قضائية بحق المخالفين. وأوضح معاون مدير عام الهيئة العامة لتشغيل مشاريع الري والبزل في الوزارة غزوان عبد الأمير السهلاني، لجريدة “الصباح”، وتابعته منصة “إيشان” أن “التجاوزات المرفوعة تشمل فتح منافذ […]

ظهرت المقالة الموارد المائية: رفع 25 ألف تجاوز على ضفاف دجلة والفرات أولاً على ايشان.